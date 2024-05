Sinner, con Djokovic a Ginevra cambia la corsa al numero uno: ecco come

A sorpresa, Djokovic scenderà in campo nell’ATP 250 di Ginevra, torneo in programma la prossima settimana. È dal 2021 che Djokovic non si presenta – fu impegnato nella sua Belgrado prima di Parigi – a un evento pre-Slam. Il serbo è solito infatti preparare i “big tournaments” senza disputare altri ATP, in particolar modo nella settimana che precede un Major. Questa scelta sorprendente, che servirà a Nole per mettere un po’ di match nelle gambe (e nella testa), rivoluziona però i calcoli per il prossimo n.1 del mondo.