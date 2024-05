Sinner al Roland Garros: la notizia che rende felici i tifosi

Sinner, obiettivo Roland Garros

Dopo lo stop nel Masters 1000 di Madrid e il doloroso forfait agli Internazionali di Roma, Sinner si prepara a tornare ufficialmente in campo. Dopo le cure al J-Medical di Torino, l'altoatesino era rientrato nella sua base nel Principato per riprendere gli allenamenti e arrivare a Parigi il più in forma possibile. Ora, la notizia della sua partenza verso Parigi che fa ben sperare i tifosi sulle sue condizioni e sulla sua presenza per il secondo Slam della stagione.

Sinner, riparte la corsa al numero 1

Riprende dunque l'inseguimento a Novak Djokovic per il primo posto nel ranking. Qualcosa è cambiato però, con il serbo che prenderà parte nell’ATP 250 di Ginevra: questo potrebbe causare nuovi calcoli su ciò che servirà a Sinner per conquistare la testa della classifica mondiale.