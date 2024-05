Sinner a cena alla Langosteria di Parigi: tutto sul ristorante amato da Neymar

In attesa dei Roland Garros, Jannik Sinner si è concesso una gustosa cena in uno dei locali più esclusivi ed eleganti di Parigi: la Langosteria. Il tennista era in compagnia della nuova fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya. Il ristorante è molto amato dagli sportivi e per anni è stato frequentato da Neymar quando l'attaccante militava nel Paris Saint-Germain. La Langosteria è un marchio rigorosamente italiano, sinonimo di eccellenza. Nato nel 2007 grazie all'imprenditore Enrico Buonocore dopo il successo dei locali di Milano e Paraggi ha scelto di aprire anche all'estero: nel 2021 a Parigi e prossimamente a Londra e Miami. Langosteria è un nome studiato per essere unico e distintivo che prende vita dall’unione del cibo preferito di Buonocore, le langoustine, (ovvero gli scampi) e la parola osteria.