Sinner: "L'anca non preoccupa più. Non sono al 100% ma volevo giocare il Roland Garros"

"Non volevo mancare"

La condizione è quella che è e la situazione andrà monitorata di volta in volta, ma Sinner non nasconde che la decisione di partecipare è molto figlia della sua volontà: "L'anca non mi preoccupa più. La condizione fisica non è ovviamente al 100%, ma non si possono fare magie. Ho deciso di giocare perché è un torneo importante, voglio farne parte se il mio corpo me lo permetterà. Migliorerò giorno dopo giorno".

Debutto non semplice

L'avversario di Sinner al debutto al Roland Garros non è di quelli facili da affrontare: si tratta dell'americano Cristopher Eubanks, giocatore dal poderoso servizio e da non prendere assolutamente sotto gamba. Jannick però non corre questo rischio e assicura: "Negli ultimi tre giorni ho avuto buone sensazioni. Sono in grado di giocare un buon tennis anche in questo stato di forma".