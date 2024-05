Djokovic perde a Ginevra, cosa cambia per Sinner nella corsa al n.1 del mondo Atp

GINEVRA (SVIZZERA) - Sembra non conoscere fine la crisi di Novak Djokovic, imprigionato in una prima parte di 2024 da incubo. Dopo la prematura eliminazione dagli Internazionali di Roma, il serbo infila un'altra delusione, sconfitto in rimonta da Tomas Machac nella semifinale dell'ATP250 di Ginevra con il punteggio di 6-4, 0-6, 1-6. Un ko pesantissimo nel punteggio e che mette a rischio il trono di Nole nel Ranking Atp, Parigi infatti potrebbe essere l'occasione giusta per Jannik Sinner di attaccare il numero 1.