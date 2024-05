Kalinskaya in tribuna per Sinner: l'indizio sulla coppia al Roland Garros

Sinner, Kalinskaya in tribuna al Roland Garros

La foto, che ben presto ha fatto il giro dei social, è stata pubblicata da Vanni Gibertini, giornalista di Ubitennis. Kalinskaya ha poi lasciato la tribuna dopo qualche minuto. Anche lei scenderà in campo per il Roland Garros: giocherà sul campo 14 come secondo match - contro Clara Burel, giocatrice di casa - e probabilmente aveva bisogno di tempo per prepararsi. Con un occhio sempre al campo del Suzanne Lenglen.