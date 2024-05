Sinner scaramantico, dal piede ai rimbalzi: svela tutti i suoi rituali in campo

Sinner scaramantico in campo? Sì. Magari non ai livelli di Nadal, famoso ormai per il suo rituale imprescindibile prima di servire, toccandosi naso e orecchie e compiendo altri gesti ogni volta che deve battere, ma anche Jannik ha le sue abitudini durante il gioco. Dai rimbalzi della pallina prima del servizio al piede con cui calpestare la linea di fondo, l'azzurro non lascia niente al caso per raggiungere la vittoria.

Sinner e la scaramanzia

Come spiegato dallo stesso Sinner nell'intervista pubblicata sui social dal profilo Instagram di Sky Sport Tennis, ci sono dei gesti che il numero 2 del mondo compie in ogni match. "Se sono scaramantico? In campo sì, fa parte della mia routine, ormai è diventato un rituale, come sulla riga di fondo passo sopra col piede destro", ha rivelato Sinner. Che poi ha aggiunto: "Oppure quando vado per servire, primo servizio faccio 7 rimbalzi, nel secondo 5. Fa parte di una mia routine, che poi qualche la cambio o no, però diciamo che trovo il mio ritmo per giocare al meglio poi il punto".