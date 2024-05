Musetti fa una promessa a Sinner: "Voglio aiutarti a diventare numero 1"

Musetti, la mano a Sinner

Sul cammino di Musetti adesso c'è Djokovic, che in caso di sconfitta lascerà la posizione numero 1 al mondo a Sinner, ormai pronto al grande sorpasso. "Auguro il meglio a Sinner, di non sperare su di me, lui ha il suo percorso e già scritto - ha detto Musetti da Parigi - Ma un po’ di patriottismo non fa male e quindi se posso gli darò una mano. Io punto agli ottavi come nella passata edizione. Per Nole non sarà una partita facile, è il periodo in cui mi sento meglio. Quindi non vedo l’ora di scendere in campo".