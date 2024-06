Quanto ha incassato Sinner al Roland Garros: la cifra è pazzesca

ROMA - Il tennis è fatto anche di ricchi montepremi. Jannik Sinner in carriera ha accumulato un totale di 21.499.280 dollari. Al Roland Garros è uscito in semifinale, ma il percorso gli ha comunque garantito altri 650mila euro da mettere in cassaforte. Se avesse vinto lo Slam sarebbero arrivati altri 2,4 milioni. I guadagni di un tennista non sono comunque legati solo ai montepremi. Ecco perché l’azzurro, numero uno al mondo, si sta trasformando sempre più in una vera macchina da soldi.