Quando torna in campo Sinner? I prossimi impegni del numero uno del mondo

Con la sconfitta subita nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz , si è chiusa la stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner . Una stagione complicata, caratterizzata da qualche delusione e dall'infortunio all'anca, ma che alla fine ha regalato all'azzurro la notizia più bella. Dopo l'eliminazione rimediata nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik ha raggiunto i quarti a Madrid dove è poi stato costretto al ritiro per il problema all'anca che gli è costato anche il forfait dagli Internazionali BNL d'Italia . A Parigi il ritorno in campo e poi la calvalcata che lo ha portato a disputare per la prima volta in carriera il penultimo atto dello Slam francese e a diventare, pochi giorni prima, il nuovo numero uno del mondo. Adesso inizierà per Sinner la preparazione sull'erba e l'avvicinamento a Wimbledon prima del ritorno sulla terra rossa a Bastad in vista dei Giochi Olimpici .

Jannik riparte da Halle

Il primo, e anche l'unico torneo che Sinner disputerà prima dei Championships sarà l'ATP 500 di Halle. Nel torneo che andrà in scena sull'erba della città tedesca dal 17 al 23 giugno il campione in carica degli Australian Open, si ritirò lo scorso anno nei quarti di finale con Alexander Bublik. Un'occasione importante dunque per mettere in cascina altri punti pesanti in vista di Wimbledon dove nel 2023 si arrese solamente in semifinale a Novak Djokovic. Sarà poi per Jannik il momento di tornare sulla terra: per provare ad arrivare al 100% all'appuntamento olimpico, dove il torneo di tennis si disputerà dal 27 luglio al 4 agosto, l'azzurro ha infatti deciso di prendere parte all'ATP 250 di Bastad, in programma dal 15 al 21 luglio.