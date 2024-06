Sinner celebrato dalle leggende del tennis: da Federer a Becker, messaggi spettacolari

Da Roger Federer ad Andy Murray , passando per John McEnroe , Bjorn Borg ed Ilie Nastase primo numero uno del ranking ATP nella storia del tennis: i campioni della racchetta rendono omaggio al nuovo re della classifica, Jannik Sinner . Nella giornata di ieri l'altoatesino è stato premiato a Montecarlo dal Presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi e oggi è in programma a Sesto una festa per celebrare lo storico risultato raggiunto.

Federer: "Jannik, è il traguardo più importante"

"Jannik congratulazioni per aver raggiunto questo risultato, il più importante nel tennis. Sono contento e penso che tu lo sia altrettanto, devi esserne fiero. L'Italia ti ama, sei diventato il primo giocatore del tuo Paese ad essere numero uno del mondo. Non potrei essere più felice per te. Sei una grande persona e un grande giocatore, ti auguro tutto il meglio", le parole di Roger Federer all'indirizzo del campione azzurro. "Complimenti a te, al tuo team e alla tua famiglia. Cerca di rimanere lì in alto più tempo possibile", i pensieri di Andy Murray, Bjorn Borg, Stefan Edberg e Ilie Nastase.

Agassi e McEnroe: "Nessuno lo merita più di te"

Dagli Stati Uniti arrivano anche i complimenti di due dei più grandi esponenti del tennis a stelle strisce. "Io non ho mai torto e sapevo che prima o poi avresti raggiunto questo traguardo - le parole di John McEnroe -. Benvenuto nel club, sei una persona fantastica, gli italiani impazziscono per te". Bellissime le parole di Agassi: "Se il mondo avesse un torneo di tennis, la Terra schiererebbe te". Anche Daniil Medvedev, Yevgeny Kafelnikov, Mats Wilander ed Andy Roddick hanno porto il loro saluto a Sinner.