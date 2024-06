Sinner ad Halle, prima volta da numero uno: come va sull’erba

«Diventare numero 1 è una cosa, restarci un’altra». Parola di Sinner. Il primo torneo da leader mondiale, comunque vada, non si scorda mai. Jannik è arrivato ad Halle e, al primo turno, se la vedrà con Tallon Griekspoor. L’azzurro ha disputato in carriera solamente 24 match (14 vinti e 10 persi) su erba e, seppur ormai a proprio agio sulla superficie (come testimonia la semifinale a Wimbledon 2023), non può ancora definirsi uno specialista. In Germania, in particolare, i prati sono ancor più rapidi e scivolosi che all’All England Club. Jannik è alla terza apparizione ad Halle: oltre ai quarti di finale dell’anno passato si era presentato al “Terra Wortman Open” anche nel lontano 2019 e, non ancora diciottenne (e al numero 71 ATP), aveva perso nelle qualificazioni con Joao Sousa. «Ricordo bene quell’edizione perché venni fermato da Luthi (storico allenatore di Federer; ndc) sulle scale dell’hotel – ha raccontato Jannik ad ATPTour.com – per chiedermi se volessi scaldare Roger prima del suo match. Fu un’emozione speciale, incredibile». Sinner in carriera non ha mai incrociato la racchetta con lo svizzero in match ufficiali. «Non abbiamo giocato contro, ma ricordo bene tutte le sessioni di allenamento. Mi diede un consiglio: “cerca di divertirti e continua a lavorare duramente”. Non mi disse altro, ma fu molto bello dividere il campo con lui».