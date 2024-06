Sinner-Marozsan al torneo di Halle: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner vola agli ottavi del torneo di Halle. Battuto Griekspoor 6-7, 6-3, 6-2 : ottimi segnali sull’erba in vista di Wimbledon. L’azzurro ora dovrà vedersela contro l’ungherese Fabian Marozsan , numero 45 al mondo, che ha eliminato in tre set il russo Safiullin.

A che ora gioca Sinner

Jannik Sinner sfiderà l’ungherese Marozsan giovedì 20 giugno con orario ancora da definire.

Dove vedere Sinner-Marozsan

Il match tra Sinner e Marozsan sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Marozsan

Unico precedente tra i due è del lontano 21 gennaio 2018 al torneo di Sharm El-Sheik. Vittoria dell’ungherese 4-6, 6-2, 6-1. Jannik era praticamente un ragazzino.