Sinner scoppia a ridere, la battuta di Hurkacz è virale

Uno sorriso pieno in mezzo alla partita di doppio. Ad Halle è andato in scena un siparietto simpatico tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz durante un cambio di campo. I due hanno scherzato in un momento di pausa. Hubert Hurkacz sul lato destro con un asciugamano tra le braccia e Jannik Sinner a sinistra con la racchetta in mano: praticamente spalla a spalla lì in panchina.