Sinner, pazzesco gesto con Zhang: la reazione del pubblico dice tutto

Cosa è successo a Halle

Dopo la prima palla di servizio sbagliata da Zhang, in seguito ad un problema tecnico Jannik ha deciso di concedere nuovamente la prima al cinese, che non aveva avuto la possibilità di riguardare di quanto fosse effettivamente uscita la sua battuta. A Halle non ci sono infatti i giudici di linea e le chiamate in campo sono automatiche. I giocatori possono comunque chiedere al giudice di sedia di ricontrollare quanto accaduto, ma in questo caso il cinese non avrebbe avuto la possibilità di farlo. Ci ha pensato dunque Sinner a togliere tutti i dubbi, strappando gli applausi del pubblico presente sugli spalti.