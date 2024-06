La frase di Hurkacz a Sinner dopo la finale di Halle: "Sei un'ispirazione"

Jannik Sinner ha sconfitto Hubert Hurkacz in finale all'Atp 500 di Halle 2024, superando l'amico e compagno di doppio in finale per 7-6(8), 7-6(2). Quarto titolo in stagione per il numero uno al mondo nonché quattordicesimo in carriera, a coronare una prima parte di 2024 da 38 vittorie su 41 incontri disputati. Nonostante la delusione per la sconfitta all'ultimo atto del torneo sull'erba tedesca, Hurkacz ha speso parole al miele per l'atleta italiano, mostrandogli rispetto come sportivo e come persona.