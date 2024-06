Tabellone Sinner, il possibile cammino a Wimbledon: i primi turni da evitare

Il titolo conquistato a Halle in finale su Hubert Hurkacz è finora il miglior risultato raggiunto da Jannik Sinner sull'erba. Il numero uno del mondo punta però già a migliorarsi a partire dal torneo di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma dall'1 al 14 luglio. Nella scorsa edizione dei Championships, l'altoatesino si fermò in semifinale contro Novak Djokovic e quest'anno partirà tra i principali favoriti per il titolo. Nella giornata di giovedì è in programma per Jannik una sessione di allenamento proprio con il serbo l'obiettivo è arrivare al 100% ad un esordio che potrebbe non essere così agevole. Il sorteggio del tabellone principale avrà luogo venerdì 28 giugno alle 10, orario di Londra.