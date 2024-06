Panatta e la bellissima frase su Sinner: "Questo è un segnale..."

Adriano Panatta si è pronunciato sulla rilevanza di Jannik Sinner per lo sport italiano. L'icona del tennis, vincitore al Roland Garros nel 1976 e protagonista del trionfo azzurro in Coppa Davis nello stesso anno, ha parlato ai microfoni del Tg Plus Sport Treviso in quel di Jesolo , nel contesto della terza tappa del tour 'Un Campione in Famiglia'. Panatta, durante una manifestazione in cui ha interagito con oltre 150 bambini, ha fatto riferimento all'attuale numero uno al mondo menzionandone il ruolo da "grande esempio per i più giovani".

Panatta e le dichiarazioni al miele su Sinner

"Non c'era bisogno di un campione come lui solamente per il tennis, ma in generale per lo sport italiano. Ogni volta che viene fuori un atleta che ha un comportamento di grande esempio per i più giovani è un bellissimo segnale di quello che lo sport può fare: aggregazione e portare passione ai ragazzi per praticare sempre più sport. Vedo bene il tennis italiano, penso che meglio di così non possa andare". Così dunque Panatta, il quale ha evidenziato l'importanza di Sinner non soltanto come campione sul campo, ma anche come modello per le nuove generazioni grazie a un atteggiamento impeccabile e 'sportivo' a tutti gli effetti. Il fair play da numero uno di Jannik, secondo la leggenda romana, è significativo al pari del suo apporto da atleta nel circuito.