Sinner, il primo Wimbledon da numero 1: "La classifica non conta"

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo nel suo primo Slam da numero 1 . L'azzurro arriva a Wimbledon con ottime sensazioni e pochi dubbi sulle sue condizioni fisiche, a differenza di quanto accaduto al Roland Garros. "Qui non ho dubbi sul mio corpo, abbiamo lavorato tanto negli ultimi giorni. Sono felice di poter competere al massimo", le sue parole in conferenza stampa durante il media day. Lunedì ci sarà l'esordio contro Yannick Hanfmann e Sinner vuole continuare la sua striscia positiva sull'erba dopo il titolo conquistato a Halle. Far meglio della semifinale raggiunta lo scorso anno ai Championships è l'obiettivo principale.

"Numero 1? La classifica non conta"

"Credere in te ti aiuta soprattutto sull'erba. La scorsa settimana è stata importante per me. Qui l'anno scorso sono arrivato in semifinale, so che posso giocar bene su questa superficie anche se chiaramente ogni anno è diverso e a Halle le condizioni non sono le stesse di qui. Essere testa di serie numero 1 o la classifica per me non fa testo, tutti qui vogliono vincere e dare il massimo". Questo il monito di Jannik alla vigilia della sfida di primo turno. Il tabellone è uno dei più complicati possibile con l'insidioso derby che potrebbe prospettarsi al secondo turno con Matteo Berrettini e il sogno della finale con Novak Djokovic, con cui si è allenato nella giornata di giovedì: "Penso che il suo ginocchio stia bene, anche se dovreste chiederlo a lui. Abbiamo giocato punti per 45 minuti soltanto, non è facile capire ora qual è il suo livello. Di sicuro è uno dei più grandi ad aver giocato su questi campi, e per me è un onore allenarmi con lui".