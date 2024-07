Sinner e il tatuaggio del tifoso: reazione stupita, poi fa un gesto da campione

Un'altra dimostrazione di classe di Jannik Sinner. Alla vigilia della sfida di secondo turno che lo vedrà impegnato sul Centre Court di Wimbledon nel derby con Matteo Berrettini, il numero uno del mondo ha infatti realizzato il sogno di un suo tifoso. Il tennista altoatesino ha infatti autografato il tatuaggio commemorativo del fan sulla sua vittoria agli Australian Open. Jannik era impegnato in un'intervista ma non ha esitato ad interromperla per compiere un gesto bellissimo. "E io non ho fatto nessun tatuaggio per celebrarlo", ha poi scherzato Sinner.