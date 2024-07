L'incredibile record di Sinner contro gli altri tennisti italiani: attento Berrettini

Jannik Sinner affronterà Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon 2024 , un incontro tra tennisti italiani sia doloroso per il movimento nostrano che esaltante per il pubblico del tennis internazionale. L'altoatesino parte con i favori del pronostico, considerando anche il suo status da numero uno del circuito Atp, sebbene le qualità del romano sull'erba sono note a tutti e la finale ai Championships del 2021 lo conferma chiaramente. Quello tra Sinner e Berrettini è un derby azzurro attesissimo, sebbene non sia l'unico con l'atleta di San Candido protagonista negli ultimi anni: lo score del classe 2001 contro i connazionali è semplicemente perfetto, come il suo atteggiamento in campo .

Sinner, statistica impeccabile contro i tennisti italiani

Jannik Sinner è un numero uno anche nei derby con i tennisti italiani nel circuito maggiore. L'altoatesino, infatti, conta ben 13 vittorie in altrettanti incontri ad alti livelli: un'incredibile percentuale del 100%, l'azzurro non ha ancora mai perso e spera di poter mettere il quattordicesimo sigillo a Londra contro Berrettini. Sinner ha già sfidato il classe '96 romano in un'occasione, nel 2023, seppur non sul verde; i due si sono affrontati durante il Masters 1000 di Toronto, in Canada, e il primatista nel ranking ha fatto suo l'incontro in due set, per 6-4, 6-3. Il primo match del campione agli Australian Open 2024 contro un tennista italiano risale al 2021: era la finale dell'Atp 250 di Adelaide e Sinner ha superato Stefano Travaglia con il risultato di 7-6, 6-4. L'avversario connazionale con il quale Sinner ha condiviso il campo in più occasioni è Lorenzo Sonego; un totale di 5 sfide, con soltanto un set a favore del torinese. Di seguito i risultati dei 13 derby azzurri disputati e vinti da Sinner nel corso della sua carriera.

Sinner, i 13 derby azzurri vinti

1) Sinner b. Travaglia 7-6, 6-4 (Adelaide 2021)

2) Sinner b. Mager 6-1, 7-5, 3-6, 6-3 (Roland Garros 2021)

3) Sinner b. Musetti 7-5, 6-2 (Anversa 2021)

4) Sinner b. Fognini 6-2, 3-6, 6-3 (Roma 2022)

5) Sinner b. Agamenone 6-1, 6-3 (Umago 2022)

6) Sinner b. Sonego 6-4, 6-2 (Montpellier 2023)

7) Sinner b. Musetti 6-2, 6-2 (Montecarlo 2023)

8) Sinner b. Sonego 6-7, 6-4, 6-4 (Halle 2023)

9) Sinner b. Berrettini 6-4, 6-3 (Toronto 2023)

10) Sinner b. Sonego 6-4, 6-2, 6-4 (Us Open 2023)

11) Sinner b. Sonego 6-2, 6-4 (Vienna 2023)

12) Sinner b. Vavassori 6-3, 6-4 (Miami 2024)

13) Sinner b. Sonego 6-0, 6-3 (Madrid 2024)