Sinner, il gesto nel match contro Berrettini: lancia la racchetta, il motivo

Sinner lancia la racchetta: cosa è successo

Nel decimo game del quarto set, sul punteggio di 5-4 per Sinner, Berrettini ha tenuto il servizio portando avanti il match. Un game dominato dal tennista romano, che non concede neanche un punto all'altoatesino. Un grande servizio da parte di Berrettini grandi colpi, specialmente sul primo punto dove è riuscito a beffare Sinner dopo un lungo scambio. Al termine di quest'ultimo, il numero uno al mondo ha provato a rispondere all'ultimo colpo lanciando la racchetta, in un tentativo disperato che ovviamente non è andato a buon fine. Un momento particolare per Sinner, celebre per la sua calma in campo. Nonostante questo gesto però Sinner è riuscito a riprendersi, chiudendo poi il match al tie-break e volando la terzo turno in quattro set.