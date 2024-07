Federer incorona Sinner: "È impressionante". E su Alcaraz...

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è senza dubbio la rivalità del momento. Tutti ne parlano e a Wimbledon potrebbe arrivare, nella sfida che potrebbe regalare all'uno o all'altro un posto in finale, il decimo confronto tra i due migliori esponenti del tennis mondiale al giorno d'oggi. Del numero uno al mondo e dello spagnolo ha parlato anche Roger Federer, in un intervento ad ESPN. Il campione svizzero ha parlato dei due talenti e ha anche spiegato il motivo per cui non era presente alla cerimonia di addio di Andy Murray sul Centre Court dell'All England Club.