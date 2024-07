Sinner col cappuccio guarda sugli spalti a Wimbledon la fidanzata Kalinskaya

Una presenza che non passa mai inosservata sugli spalti, specialmente a Wimbledon. Magari ci ha provato indossando il cappuccio e cercando di mescolarsi con il pubblico inglese, ma la missione non è riuscita, come è avvenuto pochi giorni fa. Jannik Sinner non si è perso la partita della fidanzata, la russa Anna Kalinskaya, impegnata sull'erba inglese nel derby contro Samsonova. Il numero 1 al mondo ha seguito il match con trasporto, sostenendo la compagna, soffrendo e gioiendo insieme a lei, soprattutto dopo il primo set, risolto con un sorriso solamente al termine del tie break.