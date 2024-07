Sinner, il gesto da campione con Shelton: cosa è successo alla fine del match

Un bellissimo gesto, l’ennesimo da campione dentro e fuori dal campo. Ormai Jannik Sinner ci ha abituato a tutto questo, ma non è mai abbastanza. E allora ecco un altro esempio da seguire. Dopo la vittoria con Shelton in tre set agli ottavi di Wimbledon, Sinner stava mettendo a posto le racchette nel borsone, ma appena ha visto passare davanti a sé il suo avversario si è fermato per riservargli un lungo e sentito applauso. Il numero uno al mondo ha dominato i primi due set con lo statunitense, e ha sudato un po’ di più nel terzo vinto al tie-break.

Sinner, il colpo spettacolare con Shelton

Contro Shelton ha messo a segno anche uno dei colpi più belli di Wimbledon, un tweener quasi irreale, che ha fatto alzare in piedi tutti gli spettatori presenti per applaudirlo. Chi era a casa invece lo ha visto e rivisto più volte per capire come abbia fatto. Jannik continua a stupire sempre di più, in campo e fuori. Ora c'è Medvedev ai quarti,