Sinner, un nuovo dato da record lo accomuna a tre leggende del tennis

Sinner: raggiunto il record di Federer, Djokovic e Nadal

Con il successo numero 42 su 45 incontri in questa straordinaria stagione, partendo dal cemento a gennaio 2024 e arrivando attualmente allo swing estivo sull'erba, Jannik Sinner ha emulato le gesta di tre leggende di questo sport. Partendo dal 2000, infatti, soltanto Roger Federer (x2), Novak Djokovic (x3) e Rafael Nadal (x2) erano riusciti nel medesimo obiettivo, tra il 2005 e il 2018. Si tratta di un dato di una portata semplicemente eccezionale, che fa comprendere come il livello raggiunto da Sinner nel circuito maggiore sia elevatissimo. La spaventosa percentuale delle vittorie di Sinner in relazione ai match giocati corrisponde al 93.33%, peraltro addirittura migliorabile durante il percorso a Wimbledon. L'azzurro attende Daniil Medvedev ai quarti di finale in un martedì 9 luglio magico, con Jasmine Paolini a sua volta protagonista al termine della partita per colorare a tinte azzurre il pomeriggio di Londra.