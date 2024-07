Sinner svuotato, il saturimetro e quegli undici lunghi minuti: ma resta numero uno

La sacra erba di Wimbledon si è trasformata nel teatro di una battaglia fuori da tante logiche. Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è trasformato in un giro di montagne russe da 4 ore. Sei mesi dopo il dramma dell’Australian Open, condito dalla storica rimonta di Jannik per il primo AO tricolore, il russo si è preso una dolce rivincita che coincide con una vittoria che mancava dalla finale di Miami 2023; al tempo valse il 6-0 sul tabellino degli scontri diretti. Le cose sono poi cambiate ad ottobre, a Pechino, con la prima vittoria targata dall’altoatesino. In meno di un anno ne sono seguite altre quattro e ieri ci sarebbe stata l’occasione di pareggiare i conti sul 6 pari con la nemesi dei primi tre anni di tour. Quando meno ce lo si aspettava, Medvedev è tornato alla ribalta con la vittoria per 6-7(9) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3.

Sinner e il terzo set

La fotografia del match, in senso proprio e non figurato, è quella del cambio campo del terzo game del terzo set. Il medico con il saturimetro misura l’ossigenazione del sangue a Sinner pochi istanti dopo il break subito. Uscirà dal campo per una pausa che si protrarrà per undici lunghi minuti. Al rientro Jannik non è propriamente trasformato, ma è un giocatore che in una situazione di precarietà fisica tira fuori ogni energia residua sperando di rimanere a galla per poi tornare a sentirsi meglio. «È difficile quando capisci che l’avversario non sta bene. Quando vedi che non si muove bene vorresti fargli giocare punti più lunghi e farlo soffrire di più, sportivamente parlando - così Medvedev ha descritto la situazione dal suo punto di vista -. Allo stesso tempo però sei consapevole che lui andrà a tutta forza ed è ciò che è accaduto, tant’è che è riuscito a procurarsi due set point in quel parziale. Alla fine però tutto è bene quel che finisce bene». Le parole dell’attuale numero 5 del mondo descrivono bene ciò che è successo. Per Jannik la resa non è concepita e, dopo il contro-break del 5-5, riesce a procurarsi due set point nel 12° game. Glaciale Medvedev, che salva prima con l’ace e poi proponendosi a rete impedendo a Sinner il passante. Il tie-break parlerà russo: 7-4. Ovviamente i due set precedenti meritano una narrazione e sono lo specchio dei tanti cambi di rotta della partita. Nelle battute iniziali si è rispettato l’andamento dei turni di battuta, spingendo la partita verso il primo climax nel tie-break. Sinner sembra più fresco, capace di avere la meglio nei punti brevi. Al contrario, Medvedev si trova subito in bilico tra attacco e difesa, ma con rara brillantezza ed efficacia. Daniil avrebbe potuto avere un potenziale rimpianto nel set point fallito al servizio nel primo set, sul 6-5 in suo favore dopo un doppio fallo di Sinner, in un tie-break che ha giocato meglio e perso. La frazione successiva è quella in cui l’italiano accusa i primi malanni, rallenta i colpi e lascia campo libero a Medvedev, che dal canto suo riuscirà per tutta la partita a trovare l’equilibrio perfetto nell’alternanza estrema di stili tentati per neutralizzare Jannik nelle sfide più recenti.

Sinner con la forza della testa