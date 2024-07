Sinner, in pericolo il numero 1 nel ranking: la grande chance di Alcaraz

Jannik Sinner è ancora il numero 1 del mondo . Nonostante la sconfitta subita nei quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev , il tennista altoatesino ha celebrato la sesta settimana in vetta al ranking ATP eguagliando Marcelo Rios , Thomas Muster e Yevgeny Kafelnikov . Attualmente Jannik ha un vantaggio di 1110 punti su Novak Djokovic e di 1440 punti su Carlos Alcaraz . Un bottino che permetterà a Sinner di rimanere in testa alla classifica mondiale almeno per altre due settimane, andando quindi a raggiungere il numero di settimane al numero uno di Juan Carlos Ferrero e John Newcombe fermi a quota otto. Lo scenario potrebbe però cambiare da qui al termine della stagione, dove Sinner avrà un bel bottino da confermare.

Quanti punti da difendere

Vincendo ai Championships il suo quarto titolo Slam, Carlos Alcaraz è riuscito a difendere un bottino di 2000 punti in classifica. Non è arrivato il sorpasso nel ranking su Novak Djokovic, che resta in seconda posizione, ma a partire dal Masters 1000 di Montreal lo spagnolo avrà una grande occasione per assaltare il numero uno. Il classe 2003 murciano averàsolamente 2.690 punti da difendere da qui a fine stagione, mentre Sinner dovrà difendere un bottino da 3.790 punti. Più complicata la situazione di Djokovic che sarà chiamato a difendere ben 5.200 punti. La corsa alla conferma del trono per Sinner inizierà in Canada, dove conquistò lo scorso anno il suo primo titolo Masters 1000. La settimana successiva a Cincinnati, Jannik dovrà difendere i 10 punti del secondo turno, mentre Alcaraz e Djokovic rispettivamente 600 (finale) e 1000 (titolo). Possibilità per l'azzurro di aumentare il vantaggio prima agli US Open, con Djokovic che dovrà difendere i 2000 punti del titolo e Alcaraz i 720 della finale, mentre Sinner i soli 180 degli ottavi. La vera occasione per Alcaraz arriverà a partire dall'ATP 500 di Pechino, dove Jannik dovrà difendere il titolo; poi Vienna, Parigi-Bercy e le ATP Finals, dove Sinner ha fatto molto meglio rispetto ad Alcaraz nel 2023.