Boris Becker sicuro: "Sinner? Vi dico il suo punto debole, è evidente"

Il limite di Sinner secondo Becker

Il 56enne ex campione ha spiegato meglio il suo pensiero: "Quando un avversario lo porta al quinto set, può avere questa convinzione: più riesco ad allungare la partita e più le mie chance contro Jannik aumentano. Il ragionamento è completamente diverso con Alcaraz perché, non perdendo mai al quinto, ha un riflesso mentale opposto rispetto al caso di Sinner. Dovrà lavorare per migliorare il rendimento nella frazione decisiva, soprattutto per lottare contro lo spagnolo nei Major".