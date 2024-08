Sinner: "Le Olimpiadi? Non esserci mi ha spezzato il cuore". E sulla tonsillite...

Jannik Sinner ha parlato per la prima volta dopo il forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il numero uno al mondo sarà impegnato dal 6 al 12 agosto al National Bank Open di Montreal, dove difende il titolo dello scorso anno: "Fisicamente sto molto molto meglio. Non ho toccato la racchetta per una settimana, ma ora va tutto bene. Non ero ancora in perfette condizioni quando sono partito da casa, ma mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno. La tonsillite è stata difficile da digerire, sono stato sotto antibiotici per quasi una settimana. Ho avuto modo di guardare qualche gara ai Giochi, ma non ho visto molto tennis. Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione".