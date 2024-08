Masters 1000 Montreal, il programma: Sinner torna in campo in doppio, esordio per Sonego

Si apre il sipario sull' Omnium Banque Nationale , il torneo Masters 1000 in programma fino al 12 agosto sul cemento di Montreal . Pronto all'esordio Lorenzo Sonego , unico italiano in gara nel day 1 della rassegna canadese. Mentre devono ancora concludersi alcuni match di qualificazione, con la pioggia che ha inevitabilmente rallentato l'andamento delle partite, al primo turno del main draw il torinese affronterà l’olandese Tallon Griekspoor in apertura sul Court Rogers a partire dalle ore 17:00. Si rivede anche Jannik Sinner , pronto a tornare in campo dopo il forfait dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . In attesa del suo debutto in singolare, che dovrebbe avvenire giovedì contro Pedro Martinez e un qualificato, il numero uno al mondo esordirà nel tabellone di doppio in coppia con Jack Draper non prima delle 18:30 contro i belgi Gille/Vilegen . In campo anche Bolelli/Vavassori .

Il programma completo

COURT CENTRAL

A partire dalle ore 17:00

Galarneau vs Hijikata (prosecuzione da 6-2 4-6, qualificazioni)

Non prima delle 18:30

Michelsen vs Nishikori

Etcheverry vs Jarry

Non prima dell’1:00

Rune vs Raonic

Tiafoe vs Tabilo

COURT ROGERS

A partire dalle ore 17:00

Sonego vs Griekspoor

Nakashima vs Harris (prosecuzione da 6-4 1-0, qualificazioni)

Non prima delle 22:00

Diallo vs Khachanov

Non prima dell’1:00

Marozsan vs Carreno Busta

COURT 5

A partire dalle ore 17:00

Kokkinakis vs Bautista-Agut (qualificazioni)

McDonald vs Duckworth (prosecuzione da 7-6 6-6, qualificazioni)

Non prima delle 20:00

Pospisil/Shapovalov vs Bolelli/Vavassori

Borges vs Kecmanovic

COURT 9

A partire dalle ore 17:00

Mensik vs Coric (qualificazioni)

Non prima delle 18:30

Draper/Sinner vs Gille/Vliegen

COURT 6

A partire dalle ore 17:00

Cazaux vs Daniel