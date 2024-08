Sinner fuori ai quarti a Montreal, forfait Draper nel doppio: cos'è successo

ROMA - Sinner-Draper eliminati dal Masters 1000 di Montreal nel torneo di doppio. L’inglese ha dato forfait prima della sfida alla coppia polacca Nys/Zielinski, che dunque vola in semifinale in attesa di incontrare la vincente di Medvedev/Safiullin-Ram/Salisbury. Per Sinner continua solo l’avventura nel singolare, dove sarà impegnato contro Tabilo nel tardo pomeriggio di oggi (pioggia permettendo). La sfida era in programma ieri, poi è slittata a sabato per via del maltempo. Per quanto riguarda il doppio rimangono ancora due italiani: Bolelli/Vavassori.