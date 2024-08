Sinner ko con Rublev a Montreal: "Vi scordate della stagione che sto facendo"

Sinner non ci sta: "Ci si scorda troppo facilmente della stagione che sto facendo"

"Rublev è stato più bravo nei momenti importanti e ha meritato di vincere”, ha detto Jannik in conferenza stampa dopo il ko. “Non voglio darmi una percentuale perché non mi piace, però sicuramente la forma generale è lontana dal 100% e non è dove vorrei. Rublev ha giocato molto bene, io ho alzato il livello nel secondo set ma ad oggi non sono in grado di tenere quel livello lì. L'obiettivo è arrivare al top a New York. Spesso ci si dimentica della grande stagione che sto facendo. Ricordo che ho raggiunto sempre i quarti in tutte le competizioni che ho giocato. Ho vinto tante partite e ne ho perse veramente poche, con oggi siamo a 5 sconfitte in stagione. Non vedo il problema, anzi penso di avere una grande continuità di risultati”, ha dichiarato il numero uno al mondo.

Arnaldi avanti, sfida Rublev

C'è ancora un po' d'Italia a Montreal. Matteo Arnaldi, infatti, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Montreal. L'azzurro, numero 46 del mondo, ha eliminato ai quarti di finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 7-5. In semifinale affronterà il russo Andrey Rublev che ha battuto il numero uno del mondo Jannik Sinner.