Sinner, il gesto a Montreal che spaventa i tifosi: ecco come sta l'anca

Sinner: "Problema più mentale che fisico"

Nonostante il problema fisico accusato a Montreal, Sinner ha comunque deciso di partire alla volta di Cincinnati, dove esordirà al secondo turno contro Tallon Griekspoor o un qualificato. Un segnale positivo per il numero uno al mondo, il cui obiettivo è arrivare al 100% agli US Open: "Il problema fisico? È una spiegazione molto semplice: giocare due partite in un giorno è stata sicuramente dura per tutti perché non è quello a cui siamo abituati. Credo che questo tipo di cose siano un po' più mentali che fisiche. Anche se so che il mio corpo non è così pronto come vorrei a causa delle scorse settimane, ma è uno stato anche mentale. Speriamo di tornare in forma. Ovviamente ora fare miracoli nei prossimi cinque giorni non è possibile, quindi essere pronto per Cincinnati al 100% non penso sia ipotizzabile, ma penso di poterlo essere per gli US Open, che è anche l'evento principale dello swing nordamericano, l'ultimo Slam dell'anno".