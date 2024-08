Sinner batte Zverev a Cincinnati, la frase che emoziona: "Per me significa tanto"

Straordinario Sinner: va in finale a Cincinnati battendo Zverev i n tre set al termine di una maratona durata oltre tre ore e mette in mostra tanto del repertorio da numero uno del mondo. A livello fisico e di tenuta, soprattutto, Sinner fa vedere di essere in netta ripresa. Ed è per questo che le sue parole colpiscono.

Sinner, cosa ha detto dopo aver battuto Zverev

Jannik, infatti, nel post partita ha voluto fare il punto sulle sue condizioni, fisiche e mentali: "È stata una partita dura, eccitante e con una gran atmosfera. Le condizioni sono state difficili: prima sole, poi pioggia e sessione serale. C’è stata tensione per entrambi, abbiamo fatto errori e poi alzato il livello. Migliorare il gioco quando era necessario è stata la mia forza oggi, perché ho avuto degli up and down. Credo - ha aggiunto Sinner a Sky - sia stato un match bello per entrambi, lui ha servito in modo pazzesco. Abbiamo messo grande qualità in campo. Bello essere in finale. È stato un torneo molto difficile e un po’ diverso. Questa vittoria per me significa tanto a prescindere da come andrà a finire, sono contento di questo risultato perché sono migliorato a livello fisico. Ora cercherò di restare concentrato e vedremo". Intanto si gode la finale: ci teneva, Jannik, che quando ha vinto ha urlato di gioia come raramente gli era capitato.