Sinner in finale a Cincinnati: cosa cambia per il numero uno nel ranking

Al termine di una delle partite più belle ed emozionanti dell'anno Jannik Sinner ha sconfitto dopo 3 ore e 11 minuti di battaglia Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(9) 5-7 7-6(4) riuscendo per la prima volta in carriera ad approdare in finale al Masters 1000 di Cincinnati. "Questa vittoria significa molto per me in questo momento, per quello che ho passato recentemente - ha ammesso il numero uno al mondo al termine del match -. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo. Ora vedremo come andrà la finale". Un risultato importante dopo una settimana difficile, quella di Montreal, che aveva lasciato più di qualche dubbio sulle condizioni fisiche dell'altoatesino che ha saputo però voltare immediatamente pagina per conquisare la sua seconda finale "1000" dell'anno dopo il successo a Miami contro Grigor Dimitrov. Una vittoria importantissima per Jannik anche dal punto di vista del ranking.