Sinner in finale a Cincinnati: se batte Tiafoe eguaglia tre leggende del tennis

CINCINNATI (Stati Uniti d'America) - Jannik Sinner sempre più nella storia. Dopo aver battuto Zverev in semifinale, il tennista italiano ha raggiunto la finalissima del torneo di Cincinnati, dove affronterà Tiafoe, che teme la qualità del numero 1 al mondo. Sinner va a caccia di due record: non solo per la prima volta vincerebbe il quinto torneo in una stagione ma eguaglierebbe Mats Wilander, Andre Agassi e Roger Federer, unici ad aver centrato la doppietta Miami-Cincinnati nello stesso anno.