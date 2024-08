Sorteggio Us Open, Sinner testa di serie: quando, orario e dove vederlo in tv

Sale l'attesa per l'inizio dell'ultimo Slam della stagione. Manca ormai pochissimo al via dello US Open , in programma sul cemento di Flushing Meadows, New York, dal 26 agosto all'8 settembre. I due tabelloni a 128 giocatori vedranno al via ben quattro teste di serie al maschile con Jannik Sinner numero 1, Lorenzo Musetti numero 18, Matteo Arnaldi numero 30 e Flavio Cobolli numero 31, mentre nel tabellone femminile Jasmine Paolini sarà la testa di serie numero 5. Le qualificazioni hanno preso il via lunedì 19 agosto con il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile che si terrà giovedì 22 agosto. Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati, Sinner andrà a caccia a New York da primo favorito del seeding del suo secondo titolo del Grande Slam in una stagione al momento davvero da ricordare.

Sinner testa di serie numero uno

In qualità di testa di serie numero 1, Sinner potrà incontrare Novak Djokovic solamente in finale, mentre potrà affrontare uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev soltanto in semifinale. Ai quarti potrebbe esserci l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Casper Ruud. Agli ottavi il numero uno al mondo potrebbe vedersela con una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, e quindi Ben Shelton, Tommy Paul, Holger Rune e Sebastian Korda, mentre al terzo turno affronterà potenzialmente giocatori tra il 25 ed il 32 del seeding. Per quanto riguarda il primo e il secondo turno l'altoatesino affronterà giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Quando e dove vedere il sorteggio in tv

Il sorteggio dei tabelloni dello US Open avrà luogo giovedì 22 agosto alle ore 18.00 italiane, ma non saranno previste dirette tv o streaming. Le partite del torneo saranno invece trasmesse in diretta e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), emittente ufficiale della FITP che offrirà i match anche in streaming tramite le piattaforme SuperTennis e SuperTennis Plus.