Sinner diretta positivo al doping, è innocente: ultime news e reazioni LIVE

Jannik Sinner è risultato positivo al doping lo scorso aprile, ma un'indagine indipendente dell'Itia, l'agenzia antidoping del tennis mondiale, lo ha scagionato, per una "assunzione inconsapevole", dovuta a una sostanza usata dal suo fisioterapista. Segui tutti gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

17:40

Quando è risultato positivo Sinner

Sinner è risultato positivo ai due test antidoping effettuati a marzo di quest'anno: il primo durante il torneo di Indian Wells, il secondo otto giorni più tardi.

17:30

Sinner positivo al doping: le sue parole

"Ora mi lascerò alle spalle questo periodo difficile e profondamente sfortunato": così Jannik Sinner commenta la vicenda di positività al doping che lo ha coinvolto ad aprile, con un procedimento dell'agenzia antidoping del tennis che lo ha scagionato per "assunzione inconsapevole". "Continuerò a fare tutto il possibile per essere sicuro di continuare a rispettare il programma antidoping dell'Itia", aggiunge il n.1 del tennis mondiale, sottolineando di avere "una squadra intorno a me che è meticolosa nella conformità" alle regole.

17:20

Cosa è il farmaco clostebol

Jannik è risultato positivo al clostebol, una sostanza assunta inconsapevolmente dall'altoatesino quando il suo fisioterapista ha utilizzato una pomata per curare un taglio sul dito: ECCO DI COSA SI TRATTA

17:15

Sinner, la nota dell'Atp: "Nessuna colpa o negligenza"

"Siamo incoraggiati dal fatto che non sia stata riscontrata alcuna colpa o negligenza da parte di Jannik Sinner". Così, in una nota, l'Atp, l'Associazione mondiale dei tennisti professionisti, in merito alla positività del tennista altoatesino al metabolita della sostanza Clostebol. "Vorremmo anche riconoscere la solidità del processo di indagine e la valutazione indipendente dei fatti nell'ambito del Tennis Anti-Doping Programme (Tadp), che gli ha consentito di continuare a competere. Questa è stata una questione impegnativa per Jannik e il suo team e sottolinea la necessità che i giocatori e i loro entourage prestino la massima attenzione nell'uso di prodotti o trattamenti. L'integrità è fondamentale nel nostro sport", ha aggiunto l'Atp.

17:08

Doping Sinner: la spiegazione, cos'è successo

"Dopo un'indagine approfondita, l'Itia e Jannik hanno scoperto che la contaminazione involontaria di Clostebol è avvenuta tramite il trattamento ricevuto dal suo fisioterapista. Il suo personal trainer ha acquistato un prodotto, facilmente reperibile senza ricetta in qualsiasi farmacia italiana, che ha dato al fisioterapista di Jannik per curare un taglio sul dito del fisioterapista. Jannik non ne sapeva nulla e il suo fisioterapista non sapeva che stava usando un prodotto contenente Clostebol. Il fisioterapista ha curato Jannik senza guanti e, insieme a varie lesioni cutanee sul corpo di Jannik, ha causato la contaminazione involontaria", viene spiegato nella nota dell'International Tennis Integrity Agency (Itia).

17:00

Cosa rischia Sinner

Sinner non incorre in alcuna sanzione, e potrà proseguire la sua stagione.

16:50

Sinner positivo al Clostebol

La sostanza riscontrata nel n.1 del tennis mondiale era un metabolita del Clostebol, uno steroide.

Roma