Sinner, cosa succede ora: c'è l'ipotesi ricorsi

Jannik Sinner è stato scagionato dalle accuse di positività alla sostanza proibita Clostebol, con la quale era venuto a contatto in seguito ad un intervento del suo fisioterapista, dopo i test effettuati durante il torneo di Indian Wells. Secondo quanto si legge dalla nota ufficiale dell'ITIA (International Tennis Integrity Agency), il numero uno al mondo "non ha colpa o negligenza per due violazioni delle norme antidoping nell'ambito del programma antidoping del tennis (TADP)". La notizia è arrivata a poche ore dalla vittoria in finale su Frances Tiafoe che ha regalato all'azzurro il quinto titolo stagionale nel Masters 1000 di Cincinnati. La decisione è stata presa da un Tribunale Indipendente il 15 agosto, ed è appellabile dalla Wada e dalla Nado, ovvero dall'agenzia antidoping mondiale e da quella italiana. A Sinner verranno tolti i 400 punti della semifinale di Indian Wells e il relativo premio in denaro, circa 300 mila euro. Nonostante la saznione Sinner resterà comunque numero uno al mondo fino a Pechino e la sua partecipazione allo US Open non è a rischio.