Kyrgios, attacco diretto a Sinner: "Una cosa ridicola"

La notizia della positività di Jannik Sinner ha fatto il giro del mondo e proprio dalla lontana Australia arriva la reazione al momento più dura da parte di un collega. È immancabilmente quella di Nicholas Kyrgios , ex dell'attuale fidanzata dell'altoatesino , che tra l'indignato e l'ironico ha commentato la sostanziale assoluzione nei confronti del numero uno al mondo.

"Meritavi due anni di stop"

Particolarmente duro il post dell'australiano sul social X: "Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita... dovresti stare via per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi... Sì, bella".