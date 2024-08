McEnroe a sorpresa su Sinner: "La positività al doping? Scioccante"

John McEnroe è intervenuto sul caso di doping di Jannik Sinner , al centro di molte polemiche . L'ex leggenda del tennis ne ha parlato durante un'anteprima ESPN degli Us Open . "So che il tennis viene testato praticamente più di ogni altro sport. Questa notizia è appena uscita. È certamente sorprendente e scioccante in questo momento. Soprattutto perché è successo a marzo e sono passati sei mesi e questa è la prima volta che se ne sente parlare".

McEnroe e il caso Sinner

John McEnroe coinvolge nel suo ragionamento anche la Halep, che in passato è stata fermata per doping: "Non so come facciano a distinguere tra una persona che dice di non esserne a conoscenza e un'altra che dice la stessa cosa e viene sospesa. Credo che Halep l'abbia detto e sia stata sospesa per 18 mesi, mentre Sinner ha detto di averlo fatto inconsapevolmente e non è stato sospeso. Quindi è chiaro che dal punto di vista dei giocatori si vuole una sorta di uniformità. Si tratta di un ragazzo che al momento è il numero 1 al mondo. È una notizia sorprendente per tutti noi".