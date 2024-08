Sinner: il primo allenamento agli US Open tra applausi, sorrisi e quell'abbraccio...

Dopo aver vinto al Masters 1000 di Cincinnati il quinto titolo della sua stagione, il quindicesimo della carriera, Jannik Sinner è tornato in campo. Il numero uno al mondo ha testato il cemento dell'Arthur Ashe Stadium, il Centrale dello USTA Billie Jean King National Tennis Center, dove ha svolto il primo allenamento in vista degli US Open 2024. Significativo l'applauso ricevuto dall'azzurro all'ingresso in campo dopo le critiche scaturite dall'assoluzione per la positività al doping.