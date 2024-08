Sinner e la bufera doping, Jannik agli altri tennisti: "Se ho qualcosa da dire..."

NEW YORK (Stati Uniti) - Superato il primo turno degli Us Open con un pizzico di brivido, grazie al successo sull'americano Mackenzie McDonald per 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, Jannik Sinner è tornato parlare della bufera doping che l'ha colpito nei giorni scorsi, condita da polemiche e dibattiti tra gli addetti ai lavori. Il numero uno del tennis mondiale si è soffermato, nella conferenza stampa dopo il match, sulla reazione del pubblico e degli altri tennisti alla sua vicenda: "Ero molto curioso. La risposta del pubblico è stata fantastica, anche quando è uscita la notizia. Ho ricevuto molto supporto durante gli allenamenti, sono molto felice anche se continua a non essere una situazione semplice".