Sinner-O'Connell, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Chiede strada Jannik Sinner , che dopo l'incerto debutto con McDonald, ha spazzato via Michelsen , approdando in pompa magna ai sedicesimi di finale. Avversario di turno del numero uno al mondo, sarà un australiano, Christopher O'Connel, misterioso numero 87 del seeding, che ha eliminato in quattro set l'acerbo Mattia Bellucci.

Sinner-O'Connell, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e O'Connel, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma sabato 31 agosto a partire dalle 17:00 italiane.

Sinner-O'Connell, i precedenti

Due soli precedente tra Sinner e O'Connell, il primo datato addirittura 2021, quando l'australiano si impose ad Atlanta. Nel match andato in scena qualche mese fa a Miami, Jannik si è preso la rivincita, pareggiando il conto.

Sinner-O'Connell, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi