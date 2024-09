Sinner, cosa cambia nel ranking dopo le sconfitte di Djokovic e Alcaraz agli US Open

"In questo sport può succedere di tutto, io cerco di pensare giorno per giorno, ogni avversario è complicato e apprezzo ogni momento sul campo. Ci sono state due grandi sorprese, vediamo cosa succederà, ma sono contento di essere ancora qui e cercherò di giocare più partite possibili " - Jannik Sinner ha commentato così le sconfitte a sorpresa di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic , rispettivamente eliminati al secondo turno e al terzo turno degli US Open . Mentre continua la corsa al titolo del numero uno al mondo, che ha superato nettamente anche l'australiano Christopher O'Connell per approdare agli ottavi di finale dell'ultimo Slam della stagione. Un successo che ha permesso all'altoatesino di eguagliare il risultato dello scorso anno a New York, quando mancò l'accesso nei quarti di finale perdendo la sfida con Alexander Zverev . Per Jannik si tratta anche di una ghiotta occasione per aumentare il distacco dai suoi rivali con il tedesco, ancora in gara a Flushing Meadows, diventato la minaccia principale al trono dell'azzurro.

Alcaraz e Djokovic out: Sinner può allungare in classifica

Le sconfitte di Djokovic e Alcaraz pesano anche dal punto di vista del ranking, che sarà rivoluzionato al termine degli US Open. A beneficiare di queste eliminazioni è soprattutto Sinner, che può aumentare il vantaggio sui propri inseguitori. Nel ranking live il numero uno al mondo ha 2.505 punti in più rispetto a Zverev, che occupa la seconda posizione. La sconfitta subita al terzo turno contro Alexei Popyrin costa invece a Djokovic 1.900 punti, ovvero quelli non confermati dopo il titolo vinto lo scorso anno. Punti importanti che porteranno il serbo al numero 4 della classifica dopo lo Slam newyorkese. Al momento sono 3.820 i punti di distacco da Sinner. Fuori lo scorso anno in semifinale, Alcaraz perde in classifica, dopo l'eliminazione subita per mano di Botic Van de Zandschulp, 670 punti e si piazza in terza posizione a 2.960 punti dal numero uno al mondo. È dunque Zverev adesso il rivale principale di Sinner per la vetta del ranking. Il tedesco ha già guadagnato due posizioni portandosi al numero 2 del mondo. Il vantaggio è considerevole, di 2.505 punti, ma dopo New York l'azzurro dovrà difendere 1.335 punti in più rispetto al tennista teutonico.