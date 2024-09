Panatta, il pronostico su Sinner agli Us Open è pazzesco: "Gli farà il solletico"

Panatta è sicuro: Sinner è tornato ed è il favorito per la vittoria degli Us Open . Jannik migliora ogni partita dopo la bufera doping, mentre i suoi rivali crollano. Alcaraz e Djokovic sono fuori, chi potrà fermare il numero uno? “I tre medagliati a Parigi sono tutti fuori - dice Panatta alla Domenica Sportiva - credo che ad Alcaraz il match perso contro Djokovic gli rimarrà dentro per parecchio tempo. Nel tennis sei solo in campo, nel calcio puoi anche non giocare se non stai bene, o ci sono i compagni che ti tirano su. Questa cosa lo ha segnato, così come ha segnato Djokovic dal punto di vista nervoso. Lui ha fatto uno sforzo sovrumano a vincere quella finale e avrà bisogno di tempo per recuperare. Musetti ha fatto tantissimo". "

Panatta su Sinner: "Resta solo lui"

Secondo Panatta solo due giocatori sono in grado di fermare Sinner, che non avrà nessun problema a battere Tommy Paul agli ottavi di finale (si gioca questa notte alle 2.30 ora italiana). "Ora resta solo Sinner, e ho quasi l’impressione che non vogliono giocarci contro, cioè perdono prima. Jannik è in buona forma non è ancora al 100 percento ma secondo me è al 90, gli unici che possono metterlo in difficoltà sono Medvedev e Zverev. Ora gioco contro Paul, un buon giocatore ma leggerino, secondo me gli fa il solletico a Sinner. Jannik già gioca bene, fino ad ora ha giocato contro nessuno, ha giocato con giocatori che non c’è storia, ha perso solo un set per caso, perché era il primo giorno che andava in campo dopo le polemiche del doping per cui era un po’ frastornato, ma lui sta giocando bene lo vedo bene anche fisicamente, spero che non mi smentisca ma penso che sia nettamente il favorito”.