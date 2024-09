Wilander su Sinner: "Numero uno al mondo? Fa quello che avrei dovuto fare io"

"Sinner sta facendo quello che avrei dovuto fare io quando diventai numero uno". Con queste parole Mats Wilander, (leader della classifica Atp nel 1988 e vincitore di sette tornei del Grande Slam ), commenta il momento di Jannik Sinner , che ha raggiunto i quarti di finale dell'Us Open, dove affronterà Medvedev. "Jannik Sinner è l'esempio perfetto per descrivere il momento del tennis italiano - ha detto a Tennis Tv -. Ha un ottimo atteggiamento e lavora davvero duro. Sta continuando a sviluppare il suo gioco anche se è numero uno al mondo".

Wilander su Sinner: "Avrei dovuto farlo anche io"

Wilander fa un parallelismo tra la sua esperienza ed il modo di lavorare di Sinner: "Continua a crescere, a fare serve & volley nel corso degli ultimi match. Scegli anche di giocare i drop shot: quindi sta facendo tutto quello che avrei dovuto fare io quando diventai numero uno del mondo, ma mi sono adagiato e ho pensato di essere al top. Pensavo che non potessi più scendere, ed invece sono andato giù. Jannik - conclude Wilander, ha capito che può ancora migliorare , anche da numero uno. Credo che debba rimanere li e per me ce la farà. Perchè ha molto più talento naturale di quello che pensavamo".