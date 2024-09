Sinner numero uno: cosa cambia nel ranking dopo il ko di Zverev

Un'altra eliminazione di prestigio agli US Open. Nel day 9 dello Slam newyorkese è uscita di scena anche la testa di serie numero 4 del tabellone Alexander Zverev, sconfitto da Taylor Fritz con il punteggio di 7-6(2) 3-6 6-4 7-6(3) al termine di una prestazione caratterizzata per il tedesco dai tanti problemi al servizio e da un dritto traballante nei momenti importanti. Il quinto successo in dieci confronti diretti contro Sascha, non solo regala allo statunitense la semifinale nello Slam di casa ma permette anche a Jannik Sinner di avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo di chiudere il 2024 al numero uno del mondo. Dopo l'eliminazione subita da Carlos Alcaraz al secondo turno e da Novak Djokovic agli ottavi di finale, era infatti Zverev il primo contendente dell'azzurro alla vetta della classifica mondiale, ma la sconfitta del tedesco cambia ulteriormente gli scenari dando a Sinner la possibilità di allungare ancora sugli inseguitori. Tanto passerà dalla sfida di questa notte, quando l'altoatesino affronterà nei quarti di finale Daniil Medvedev in quella che è di fatto una finale anticipata a New York. Se Jannik dovesse conquistare agli US Open il secondo titolo Slam della sua stagione e della sua carriera sarebbe, a meno di grandissime sorprese, praticamente certo di finire la stagione alla prima posizione del ranking Atp pur avendo molti più punti da difendere rispetto a Zverev da qui alla fine del 2024.