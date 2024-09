Sinner-Draper diretta Us Open semifinale: segui il tennis oggi LIVE

E' la grande notte di Jannik Sinner . Il numero uno del mondo cerca l'accesso all'Olimpo, a quella finale degli Us Open che significherebbe una concreta possibilità di vincere il secondo Slam in carriera (e della stagione). Fatti tutti gli scongiuri del caso, è lui il grande favorito per il successo finale. Ci sarà però da stare attenti e da gestire al meglio una semifinale tutt'altro che semplice contro il 22enne Jack Draper, l'inglese numero 25 al mondo (ma scalerà parecchie posizioni al termine di questo torneo) che si presenterà alla sfida contro il numero uno del ranking senza aver ancora perso nemmeno un set. Sarà una partita difficile per l'azzurro che parte favorito ma dovrà stare molto attento al grandissimo servizio dell'inglese. Chi vincerà approderà all'atto finale del grande torneo newyorkese contro il vincente dell'altra semifinale tutta a stelle e strisce tra Tiafoe e Fritz (in programma nella notte italiana). Segui con noi la sfida tra Sinner e Draper in diretta testuale.

18:10

Sinner in campo per l'ultimo allenamento prima del match

L'azzurro è appena sceso in campo per disputare l'ultima rifinitura a Flushing Meadows prima della semifinale contro Draper

18:09

L'unico precedente tra Sinner e Draper

Nessuna sfida tra i due in uno Slam. L'unico precedente risale al 2021 sull'erba del Queen's: a vincere fu Draper in due set

18:05

Chi è Draper: alla scoperta del prossimo avversario di Sinner

L'inglese è arrivato un po' a sorpresa fino alle semifinali: dalla passione per il Manchester United alla grande amicizia con Sinner, ecco tutto quello che c'è da sapere. Leggi tutto qui

17:57

Sinner-Draper, dove vedere il match in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

17:53

Sinner e Draper, la storia di una bella amicizia

Jannik Sinner e Jack Draper non solo si conoscono ma si definiscono amici. Il grande rapporto tra i due quasi coetanei (l'azzurro ha 23 anni, uno in più dell'inglese) è nato negli anni ed è culminato nel Masters di Montreal quando, giocando in coppia, si sono tolti parecchie soddisfazioni. Lo stesso Draper ha confessato come lui e Jannik si sentano spesso scambiandosi dei messaggi di incoraggiamento a distanza: "Siamo spesso in contatto e ci aiutiamo vicendevolmente nei nostri momenti di difficoltà", ha dichiarato recentemente il tennista inglese.

